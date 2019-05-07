الممثلة إيمي شومر تضع طفلها الأول من زوجها كريس فيشر

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس انجليس - (د ب أ):
وضعت الممثلة الأمريكية الكوميدية إيمي شومر طفلها الأول من زوجها كريس فيشر مساء أمس الأول الأحد.
وقد أعلنت شومر 37 عاما نبأ ولادة طفلها على صفحتها على موقع انستجرام لمشاركة الصور أمس الاثنين.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ايمي نشرت صورة وهى مستلقية على السرير و تحمل طفلها وزوجها 39 عاما يقبل جبينها.
ويشار إلى أن هذا النبأ جاء قبل ساعات من إعلان ودلاة دوقة ساسكس لطفلها الأول من الأمير هاري. وكانت ايمي قد مازحت من قبل حول تقارب موعد ولادتها لطفلها مع الدوقة.
وكانت ايمي وكريس قد تزوجا في فبراير 2018، وقد أعلنت نبأ حملها في أكتوبر 2018.
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