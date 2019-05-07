بالفيديو.. دعاء "ربي" لعاصي الحلاني يتجاوز الـ27 ألف مشاهدة

تجاوز دعاء "ربي" للمطرب عاصي الحلاني حاجز الـ27 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". "يوتيوب". ويشار إلى أن دعاء "ربي" تم طرحه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كلمات: نزار فرانسيس. ويذكر أن آخر أعمال المطرب عاصي الحلاني أغنية "شو بخاف عليكى" كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى، توزيع سليمان دميان، وطارق مجدلانى، إخراج عادل سرحان، وتم تصويرها فى المكسيك.

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