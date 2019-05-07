في أقل من 24 ساعة.. إعلان عمرو دياب الرمضاني يتخطى المليون مشاهدة

سجّل الإعلان الرمضاني للهضبة عمرو دياب أكثر من مليون مشاهدة، وذلك في أقل من24 ساعة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وبجانب نسبة المشاهدة الكبيرة في وقت قليل، تصدّرالإعلان المركز الأول في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
وكان الإعلان قد تناول بصورة إخراجية مميزة، فترات حياتية لدياب مع أهله وأصدقائه وبعض
وقدم دياب خلفية غنائية ممتعة للإعلان بعنوان "جمع حبايبك" من كلمات الشاعر: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أسامة الهندي.
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