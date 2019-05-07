محمود العسيلي عن أغنية "ابن مصر": كان تحدي صعب

أعرب المطرب محمود العسيلي عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنية "ابن مصر"، ضمن إعلان بنك مصر في رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتب "العسيلي" في تدوينة عبر صفحته قائلًا: "مبسوط أوي من ردود الأفعال على أغنية ابن مصر.. كان تحديًا صعبًا، والحمدلله كنّا عند حسن ظنكم جميعًا.. بنك مصر، رمضان 2019".

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