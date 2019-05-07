بالصور.. بريانكا شوبرا في حفل "Met Gala" بإطلالة مستوحاة من بلاد العجائب

تخلت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، عن ملامحها الجميلة وأنوثتها بالأمس، في حفل "Met Gala 2019"، فنشرت صورًا ظهرت فيها بإطلالة غريبة مستوحاة من الفيلم الأمريكي الشهير "Alice in Wonderland"، وذلك من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ظهرت بريانكا في الصور بماكياج

غريب غير ملامحها، بالإضافة لشعر غير متناسق، ووضعت تاج علي رأسها، فكانت شبيهة بالممثلة هيلينا بونهام كارتر، عندما أدت دور "الملكة الحمراء"، في فيلم "Alice in Wonderland".حضرت بريانكا شوبرا، حفل Met Gala السنوي برفقةزوجها المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس، حيث تم اختيارهم ليكونا ضمن لجنة أستضافة الحفل لهذا العام، والذي نظمه متحف المتروبوليتان للفنون داخل مقر المتحف.يذكر أن آخر أعمال بريانكا شوبرا، فيلم "Isn't It Romantic"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من: بيتي غيلبين، ريبيل ويلسون، ليام هيمسورث، آدم ديفاين، يوجينيا كوزمينا، تأليف إيرين كارديلو، ودانا فوكس، وإخراج تود ستراوس شيلسن.