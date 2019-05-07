بالصور.. فيروز العوضي تسبب المتاعب لياسمين صبري في "حكايتي"

انتهت الفنانة فيروز العوضي من تصوير دورها في مسلسل "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، حيث تجسد خلال العمل شخصية فتاة تدعى "لطيفة"، تشعر بالغيرة والحقد من "داليدا"، التي تجسدها الفنانة ياسمين صبري، وتسبب لها الكثيرمن المتاعب في حياتها، بسبب غيرتها منها.
تقول فيروز: عندما كنت أشاهد المشاهد الخاصة بشخصية "لطيفة" في العمل كنت أشعر بحالة من الغضب بسبب تلك الشخصية وما
"حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، تامر شلتوت، جمال عبدالناصر، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.
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