أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بنجاح مسلسلة "كلبش 3"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ونشر "كرارة" بوستر المسلسل وعلق عليه قائلا: "الحمد لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية". لله للسنة الثالثة تمثيلية الشارع"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية". يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد علي رزق، أمانى كمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض أولى الحلقات.. تعرف على رأي أمير كرارة في "كلبش 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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