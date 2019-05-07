كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قابيل الحلقة 3.. محمد فراج ضحية جديدة والقاتل ما زال مجهولاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضمنت الحلقة الثالثة من مسلسل "قابيل"، وقوع "آدم" محمد فراج ضحية القاتل المجهول "قابيل"، بعد قيام الأخير باختطافه وقتله، ليكون الثاني بعد "سما" أمينة خليل، ويحقق في قتلهما المقدم "طارق" محمد ممدوح، الذي يقع تحت تأثير هلاوس بصرية مرعبة.

وشهدت الحلقة استمرار القاتل "قابيل" في طريقة الإعلان عن جرائمه، من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون وجود معلومات تدل عليه، ويحاول "طارق" ومساعده "عبد الرحمن" فك لغز الجريمة عن طريق استرجاع منشورات "آدم" عبر "فيسبوك".