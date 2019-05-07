كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع بداية السباق الرمضاني.. محمد رمضان يشيد بـ كريم أسامة في "زلزال" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع النجم محمد رمضان بطل مسلسل "زلزال" الذي يعرض فى شهر رمضان الكريم مع الممثل الشاب كريم أسامة، والذى دعم وجوده فى المسلسل وتوقع له مستقبل باهر في المجال الفني بعد رحلة صعوده المتتالية التي يثبت فيها يوما عن يوم نجاحه وأنه يستحق الأفضل .

الجدير بالذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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وتدور قصة المسلسل حول الزلزال الذى تعرضت له مصر عام 1992 الذي يتسبب في انهيار منزل محمد حربي “كرامة” والد محمد رمضان بطل المسلسل قبل نقل ملكية المنزل من البائع ويرفض البائع تسليم أرض المنزل ويفاجأ بأن صاحب الأرض يرفض الاعتراف بالتعاقد مع والده المتوفى ويطرده منه وتنهار حياته قبل أن يقوم من جديد ليواجه قسوة من حوله ويسير في طريق الانتقام من جهة وتكوين الثروة من جهة أخرى.

يذكر أن الممثل "كريم أسامة " سبق وشارك فى مسلسلات أفراح أبليس الجزء الثانى ، "هبة رجل الغراب ج4"، "مأمون وشركاة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "لعبة إبليس"، "طريقى"، "حوارى بوخاريست" ، "بدون ذكر أسماء" ، "سرايا عابدين ج2" ، مسلسل "فى اللا لا لاند، كما قدم برنامج "فانزى"، والذى عرض على فيديو "اليوم السابع".