كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي كبير في أولى حلقات "قمر هادئ" لـ هاني سلامة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تمر الأخطاء الإخراجية في المسلسلات الرمضانية مرور الكرام على مشاهديه، وعلى الرغم من تصيدهم لهذه الأخطار كل عام والسخرية منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن المخرجين يقعون كل عام في أخطاء كبيرة وواضحة.

ووقعت الحلقة الأولى من مسلسل "قمر هادئ" لهاني سلامة، في مصيدة هذه الأخطاء، فظهرت السيارة التي انقلبت بهاني سلامة وأسرته ضمن أحداث الحلقة الأولى، بدون "ماتور" وهو خطأ كبير أفقد المشهد واقعيته.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز. بطولة هاني سلامة، داليا مصطفى، يسرا اللوزي، محسن محيي الدين، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، كريم سرور، أشرف زكي.