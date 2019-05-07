شعر ذقن محمد رمضان يوقع مخرج "زلزال" في خطأ (صور)

تضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "زلزال" التي عرضت عبر قناة mbc الفضائية، خطأً إخراجياً بظهور الفنان محمد رمضان بشعر ذقن خفيف وشارب في أولى اللقطات، ثم ظهوره بشعر ذقن أثقل في لقطة أخرى، بالرغم من كونه نفس اليوم.

دارت أحداث الحلقة عام 1992، بظهور شخصية "حربي" محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويذهب إلى منزله بمنطقة "العياط" الذي ينهار بسبب الزلزال في نهاية الحلقة، ويدخل الابن "زلزال" في صراع مع بائع الأرض لوالده "خليل السواح" ماجد المصري.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.