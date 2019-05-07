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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:50 مساءً - خضع الإعلامي المصري شريف مدكور لعملية جراحية لإستئصال ورم في القولون في مستشفى دار الشفاء وكشفت صفحة “أطباء مصر” عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن خروج شريف مدكور من غرفة العمليات، وذلك بعد استئصال الورم.
وكان شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم في القولون، كاشفا أنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان 2019، وداخل مستشفى حكومي، من خلال أطباء مصريين، قائلا “أنا قاصد ده لأني واثق جدا في الطب في مصر”.
يشار إلى أنه يعرض حاليا لشريف مدكور برنامج “4 شارع شريف” على قناة الحياة، وانتهى بالفعل من تسجيل كل حلقات الشهر وعددها 30 حلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور يخضع لعملية إستئصال الورم.. وهذه حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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