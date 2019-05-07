شاهدوا.. عمرو دياب يثير المشاعر بإعلان تلفزيوني يجمعُ فيه نجوم الفن ويسترجع ذكرياته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:50 مساءً - جمع الفنان والمطرب المصري عمرو دياب 10 نجوم من الصف الأول، لأول مرة في إعلان لأكبر شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وطرحت الشركة إعلانها الرسمي في ثاني أيام رمضان، بعد أن طرحت البوستر الدعائي قبلها بساعات.

وظهر في الفيديو الدعائي الذي بثته قناة “إم بي سي” مصر، عمرو دياب وهو يسترجع ذكرياته ويسافر إلى البلد الذي نشأ فيه، ويتذكّر أول فرقة غنى معها.

وظهرت بعد ذلك الفنانة دينا الشربيني في الإعلان، لأول مرة في عمل مشترك بجوار مجموعة من النجوم هم: عزت أبو عوف، سوسن بدر، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، غادة عادل، حسن الشافعي، أحمد مالك، ريهام عبد الغفور ومنة شلبي.



وغنى عمرو دياب في الإعلان قائلًا: “أوقات تاخدنا الدنيا تسرقنا من ناس كتير بنحبها الله على لمة صحاب عشرة سنين والله زمان واحنا سوا مجمعين ويا حبايبك ولا متجمعين.. الله على طعم الدفاء جو البيوت والضحكة طالعة مننا بأعلى صوت”.

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ويعتبر إعلان شركة المحمول هو أول عمل رسمي يجمع عمرو دياب مع دينا الشربيني.

وبحسب مصادر مطلعة في شركة الاتصالات بقسم الدعايا والإعلان قالت لـ”إرم نيوز”، إن الفنان عمر دياب هو من اختار المشاركين له في الإعلان وأصر على تواجد دينا الشربيني، مؤكدًا أن الإعلان يحكي عن قصة صعود الهضبة وأول فريق غنائي شارك فيه.

وأوضح أنه تمّت الاستعانة بـ”شاب” قريب الملامح من عمرو دياب، ليجسد دوره في مرحلة الطفولة والشباب في الإعلان.

وتعاون عمرو دياب مع “فودافون” في رعاية ألبوماته الغنائية في السنوات الأخيرة، وآخرها ألبوم “كل حياتي” لعام 2018، والذي قدّمت له الشركة حملة ترويجية كبيرة، من خلال نشر عدة بوسترات تشويقية، وخدمة عالم عمرو دياب، وإجراء مسابقة على أن يحظى الفائز بأن يُغنِّيَ له الهضبة في حفل زفافه دون أجر.