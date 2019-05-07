شاهدوا غادة عبد الرازق: أنا مريضة نفسيًا.. وتسرّعي أوقعني في مشاكل كثيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:50 مساءً - اعترفتْ الفنّانة المصريّة، غادة عبدالرازق، لأوّل مرّة، بعمليّات التّجميل التي أجرتها، خلال مشوارها الفنيّ، وحتى الآن، ومعاناتها من الاضطراب النّفسيّ، والوقوع في العديد من المشاكل، التي كانت في غنى عنها – بحسب قولها.

وقالت غادة، خلال لقائها ببرنامج “عائشة شو”، مع الإعلاميّة، عائشة عثمان، إنّها خضعتْ لعمليّة جراحيّة في أنفها، وأجرتْ أيضًا عمليّة تجميل في أسنانها، لافتة، إلى أنّها تغيّرها كلّ سنتين، أو ثلاثة.

وأكّدتْ، بأنّها ندمتْ على العمليّة الأخيرة؛ لأنّها تسببّتْ في فقدان وزنها، حتى أصبح وجهها نحيفًا، الأمر الذي دفعها للخضوع لعملية حقن لنفخ وجهها، إلا أنّها ما زالت تراه على حاله، حتى بعد الحقن.



وأشارتْ، إلى أنّ أكثر الصّفات التي لا تحبّها فيها، هي التّسرّع، وكلّ من حولها ينصحها بعد التّسرّع، مؤكّدة، أنّ أكثر المشاكل التي تعرّضتْ لها في حياتها، كانت بسبب هذا التّصرّف.

كما كشفتْ، أنّها تتعالج مع طبيب نفسيّ منذ 20 عامًا، وحتى الآن بسبب تسرّعها.



وأوضحتْ غادة، أنّ والدتها عارضتْ بشدّة دخولها المجال الفنيّ، لافتة، إلى أنّه لو كان والدها موجودًا، لرفض دخولها هذا المجال أيضًا.

وعن الفيديو الفاضح، الذي نُشر خلال إجازتها في جزر المالديف، أعربتْ غادة عن ندمها، بعدما نشرته على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتلقّتْ هجومًا عنيفًا بسببه، مؤكّدة، أنّها أخطأتْ وقتها. متابعة، أنّه كان عليها ألا تخاطب جمهورها بهذه الطّريقة.