شاهدوا.. هل تُصبحُ جنا ابنة عمرو دياب النّسخة الأجنبيّة من والدها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:50 مساءً - طرحتْ جنا، ابنة الفنّان المصريّ، عمرو دياب، أغنية جديدة، لتسير على نهج والدها في التّمسّك بالغناء، ولكنْ، باللّغة الإنجليزيّة.

ورغم طلب متابعيها منها الغناء باللّغة العربيّة، في وقت سابق، إلا أنّ جنا تصرّ على التّمسّك بنفس الخطّ الذي تسير عليه؛ المتمثّل بمحاولتها اقتحام الغناء بشكل أوسع، لتصبح نجمة عالميّة، وتكون نسخة أجنبيّة من الفنان عمرو دياب.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements https://www.instagram.com/p/BxIf5bRlbHF/ A post shared by JUJU (@janadiab_) on May 6, 2019 at 12:27pm PDT

وشاركتْ “جنا” متابعيها، مقطعًا صوتيًا لأغنيتها الجديدة، عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلّقتْ عليها قائلة: “أغنية جديدة، لم أنته منها بعد”.

واعتبر الكثير من الجمهور، أنّ جنا نسخة من عمرو دياب، وأنّ صوتها قريب منه، خاصّة أنّها الوحيدة بين أبنائه التي تسلك نفس نهجه. إلا أنّها تتمسّك باللّهجة الإنجليزيّة في جميع أغنايها، ولم تطرحْ أيّ أغنية باللّغة العربيّة حتى الآن.

يُذكر، أن “جنا” دائمًا ما تثير الجدل عبر حسابها على “إنستغرام” بنشرها الصّور، أثناء سهرها في الملاهي الليليّة، وبملابس جريئة، تفتح عليها باب الانتقادات من قبل متابعيها.

ويملك الهضبة 3 أبناء، بخلاف جنا صاحبة الـ18 عامًا، هم: “نور، وعبدالله، وكنزي”.