نجل محمد عبده يلتقط صورة له دون علمه في اليوم الاول من رمضان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:50 مساءً - نشر ​عبدالرحمن​ نجل الفنان السعودي ​محمد عبده​ صورة لوالده عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إلتقطها له دون أن ينتبه.

وظهر عبده في الصورة وهو يتصفّح “القرآن الكريم” في أولى أيام شهر رمضان الكريم، وكتب تعليقًا عليها: “كتب الله أجرك ياحبيبي”، وعلّق المغردون عليها بالإعجاب والدعاء له.

ويُذكر أن عبدالرحمن عبده يحمل صوتاً جميلاً كوالده، كانت بدايته عندما قدّم أنشودة “لأجلك يا وطن” والتي قدّمها للأيتام، حيث أكّد وقتها أنه لن يمشي على خطى أبيه، وأن كل ما سيقدمه من أعمال فنية ستكون إنشادية.

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كما شارك والده الفنان محمد عبده أغنية باسم “قمة الرياض”، بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وانعقاد القمة العربية الإسلامية الأمريكية، حيث اشتملت الأغنية على شقين أحدهما باللغة العربية وتغنى بكلماتها الفنان محمد عبده، والآخر باللغة الإنجليزية وغناها عبد الرحمن على طريقة الإنشاد.