برنامج رامز جلال في أزمة بسبب الرقابة

متابعة بتجـــــــــرد: أرسلت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، خطابا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تطالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد القنوات التي تعرض مسلسلات أو برامج دون ترخيص بالعرض العام من الرقابة، مؤكدة أن برنامج رامز جلال “رامز في الشلال” لم يحصل على ترخيص لعرضه.
وتقوم فكرة برنامج “رامز في الشلال” هذا العام على استقدام أحد مشاهير الرياضة، الفن والإعلام واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، حيث يتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.
ويصطحب فريق البرنامج الضيف إلى أحد الشلالات لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.
ومن بين من استقدمهم رامز في رمضان 2019، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، مدحت شلبي، حسين الشحات، فيفي عبده، فرجاني ساسي، وليد سليمان، صالح جمعة، ورضا عبدالعال.
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