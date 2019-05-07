وجبات “جراد البحر” وسرير بأعمدة.. هنا وضعت ميغان ماركل مولودها الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد طول انتظار، وضعت دوقة ساسكس “ميغان ماركل” طفلها الأول، ولكن ما لا يعرفة البعض أن هذه الولادة قد تكلفت الكثير، حيث تقول المصادر إن المبلغ وصل إلى 20 ألف جنيه إسترليني تكاليف الجناح الفاخر بالمستشفى الذي أنجبت فيه.

وتشير صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أنه تم نقل “ميغان” إلى مستشفى بورتلاند الفاخر في لندن في وقت متأخر من مساء الأحد، قبل ولادة الطفل الرضيع بساعات، بعد تكهنات من أنها سوف تختار مستشفى فريملي بارك.

وأنجبت “ميغان” طفلها في جناح فاخر يحتوي على سرائر بأعمدة وفرش مثل فرش القصور الملكية، بوجبات شهية، حيث لا يشعر الزائر أنه قد انفصل عن القصر الذي يعيش فيه.

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و”ميغان” ليست أولى الشخصيات الشهيرة التي تنجب في هذا المستشفى الذي تدفع الأمهات فيه كل هذه الآلاف لإنجاب أطفالهن، والتمتع بوجبات جراد البحر، وأسرة الأطفال الرضع البديعة، والخدمة المميزة، فقد سبق لفيكتوريا بيكهام أن أنجبت أحد أطفالها هناك.