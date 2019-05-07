فيفي عبده تدخل في نوبة من الصراخ والسبب: “رامز في الشلال” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: وقعت الفنانة المصرية في فخ الفنان الكوميدي رامز جلال بأولى حلقات برنامج المقالب الجديد الخاص به “رامز في الشلال” والذي يعرض طيلة شهر رمضان لهذا العام.

وتعرضت فيفي عبده لحالة من الهلع والرعب، وأثار رامز جلال غضبها بعد أن حاول التقرب منها خلال تصوير المقلب على متن القارب، مما دفعها إلى توبيخه قائلة: “متلمسنيش ..ربنا ياخدني وأنا نضيفه يا أخي”.

وخلال فقرة الزورق، قامت فيفي عبده بالاعتداء على رامز جلال وقالت: “ايه اللى جبنى هنا، يالهوى، أنا بموت الحقوني، قلبي، إعلان اي ده ياولاد الـ.. رجليا اتكسرت”، في الوقت الذي حاول فيه رامز جلال إثارة الرعب في قلبها، بينما تحاول هي التشبث بالزورق حتى لا يفقد توازنه.

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وعندما ظهر رامز لها بزي الغوريلا، دخلت فيفي عبده في نوبة من الصراخ الهستيري، وظل رامز يهاجمها قائلًا: “مش هسيبك حتى لو ميتة مش هسيبك”، ليكشف في النهاية عن وجهه وعن المقلب، فتنها عليه بكم من الشتائم.