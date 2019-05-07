جنيفر لوبيز تتألق باطلالة أنثوية صارخة في “ميت غالا” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: سرقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار في حفل الـ “ميت غالا” لعام 2019 والذي أقيم ليلة الاثنين في مدينة نيويورك وحضره حشد كبير من أهم النجوم حول العالم. جنيفر لوبيز تألقت باطلالة أنثوية صارخة من توقيع “فرساتشي”، ورافقها خطيبها اليكس رودريغيز، لاعب البيسبول السابق. الانظار بسبب الاطلالات الغريبة وغير المألوفة للنجوم حول العالم على السجادة الحمراء، وفي عام 2019 اتخذ الحفل شعار الغرابة والإبداع في الأزياء، وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون.

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