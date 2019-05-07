- 1/2
- 2/2
May 07, 2019
أخيراً وبعد سنوات من العلاقة الغرامية غير المعلنة رسمياً، اطلت الممثلة كاتي هولمز وحبيبها جيمي فوكس معاً لاول مرة على السجادة الزهرية خلال حضورهما حفل “ميت غالا 2019”.
تألقت “هولمز” بفستان من الحرير الارجواني حمل توقيع زاك بوسن. بينما ظهر “فوكس” بكامل أناقته مرتدياً بدلة رسمية.
وكان مصدر مقرب من الثنائي قد أعلن انهما يخططان للزواج في باريس قريباً بعد قصة حب امتدت لـ 6 سنوات.
نذكر ان كاتي هولمز كانت قد دخلت في علاقة مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012 .
كاتي لديها طفلة تدعى سوري من توم كروز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- كاتي هولمز تطل للمرة الاولى رسميًا برفقة حبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.