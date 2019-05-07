بالصور- كاتي هولمز تطل للمرة الاولى رسميًا برفقة حبيبها

أخيراً وبعد سنوات من العلاقة الغرامية غير المعلنة رسمياً، اطلت الممثلة كاتي هولمز وحبيبها جيمي فوكس معاً لاول مرة على السجادة الزهرية خلال حضورهما حفل “ميت غالا 2019”.

تألقت “هولمز” بفستان من الحرير الارجواني حمل توقيع زاك بوسن. بينما ظهر “فوكس” بكامل أناقته مرتدياً بدلة رسمية.

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وكان مصدر مقرب من الثنائي قد أعلن انهما يخططان للزواج في باريس قريباً بعد قصة حب امتدت لـ 6 سنوات.

نذكر ان كاتي هولمز كانت قد دخلت في علاقة مع جيمي فوكس في عام 2013 وذلك بعدما انفصلت عن زوجها النجم توم كروز عام 2012 .

كاتي لديها طفلة تدعى سوري من توم كروز.