May 07, 2019
استطاعت النجمة ليدي غاغا ان تلفت الانظار اليها خلال حضورها حفل “ميت غالا 2019” وذلك اثناء مرورها على السجادة الزهرية وامام المئات من عدسات الكاميرات.
الحفل، الذي أقيم تحت شعار الغرابة والإبداع في الأزياء وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون، أختارت غاغا ان تكون مختلفة حيث فاجأت الحضور بعدة اطلالات بدأتها بفستان باللون الفوشيا من تصميم Brandon Maxwell، ثم أزاحت الطبقة الاولى فظهرت تحته فستان باللون الاسود فتمايلت به لعدة دقائق امام الكاميرات، ثم خلعته لتظهر بفستان باللون الفوشيا، والمفاجأة بالاطلالة الاخيرة بعدما خلعت الثوب ظهرت بثيابها الداخلية.
ولم تكن ازياء غاغا هي الملفتة فقط بل الرموش الطويلة التي وضعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هذا ما فعلته ليدي غاغا في حفل “ميت غالا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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