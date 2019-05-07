جينا رودريجيز تعقد قرانها.. وترتدي فستانًا بقصة حورية البحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لقد كان بالفعل أمس يومًا حافلاً بالأحداث، مع صدور خبر ولادة الطفل الملكي لدوق ودوقة ساسكس، وإقامة حفل Met Gala، وقد فاجأتنا النجمة جينا رودريغيز بطرح مقطع فيديو من حفل زفافها من خطيبها جو لوكيسيرو، والذي انعقد يوم السبت الماضي.

أعلنت رودريغيز سابقًا عن خطوبتها للمرة الأولى في يوليو 2018، لذلك من الآمن القول: إن معجبيها كانوا ينتظرون بكل شوق رؤيتها في فستان زفاف أبيض.

وهذا ما حدث بالفعل، إذ ارتدت الممثلة الأمريكية فستان زفاف أبيض بقصة حورية البحر مصنوعًا من الساتان، من توقيع العلامة التجارية الإسبانية برونوفياس.

تميّز الفستان بخط العنق المطوي وبتصميمه الأنثوي المثير والرومانسي للغاية، ويأتي بحمالات السباغيتي التي تنسدل بدقة من الكتف لتندمج مع الظهر، كما تميّز بتصميم الذيل الطويل للغاية والذي يبدو وكأنه يطفو فوق الأرض.