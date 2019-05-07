تامر حسني يُفجّرُ مفاجأةً حول الفنّان مصطفى هريدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر الفنّان المصريّ، تامر حسني، مفاجأة عن سبب اختفاء زميله الفنّان، مصطفى هريدي، الذي شاركه البطولة في فيلمه "عمر وسلمى"، عن الأعمال الفنيّة، خلال السّنوات الماضية، مؤكّدًا، أنّ "هريدي" ابتعد عن الفنّ، لإصابته بحالة من الاكتئاب، سافر على إثرها للخارج، ومن ثمّ اختفى.

ونشر "حسني"، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو، جمع بينه وبين "هريدي" في إعلانه الجديد لشركة "أورانج"، تلاه لقطة من مشهد بفيلم "عمر وسلمى".

وأرفق النّجم المصريّ، مقطع الفيديو، بتعليق قائلا: "أكيد فاكرين مصطفى هريدي الممثل الكوميدي الجميل اللي كان من أجمل شخصيات عمر وسلمى".

وتابع: "الحقيقة أنه أصيب باكتئاب وسافر فجأة.. بس دلوقتي رجع يمثل وبقوة.. حبيبي يا درش .. نورت مكانك".

وجدير بالذّكر، أنّ الفنان مصطفى هريدي، كان قد صرّح في وقت سابق، بأنّه دخل المجال الفنيّ عن طريق الصّدفة؛ بسبب علاقة صداقة تجمعه بالشّاعر، أيمن بهجت قمر، وهشام عباس، كانت سببًا في دخوله المجال الفنيّ.