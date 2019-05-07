اتهام السبكي بالاعتداء على مسؤولي قناة "صدى البلد"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: دارت اشتباكات عنيفة بين المنتج أحمد السبكي ومسؤولي موقع قناة صدى البلد في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم على خلفية عرض القناة لمسلسل "سوبر ميرو" دون الحصول على تصريحٍ منه.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة التحقيق في واقعة اتهام المنتج أحمد السبكي بالاعتداء على عدد من الصحافيين بمقر موقع صدى البلد في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم حيث توجه لمقابلة مالك القناة عقب عرضها لمسلسله الجديد بعنوان "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم دون الحصول على موافقته.

واتهمت إدارة الموقع السبكي بالاعتداء على الصحافيين مستعيناً بعدد من أفراد الحراسة الخاصة الذين رافقوه إلى داخل الموقع ما أسفر عن تكسير عدد من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة داخل الموقع وأوقع عدد من المصابين الذين جرى الإستماع إلى اقوالهم.

السبكي ينفي

ونفى السبكي ان يكون قد بادر بالاعتداء على العاملين في الموقع مؤكداً على انه توجه لمقابلة مالك الموقع والجريدة رجل الأعمال محمد ابو العينين نظراً لأن القناة عرضت مسلسله دون موافقته. مشيراً إلى أن اتفاق مسؤولي القناة مع الموزع اللبناني الذي منحه حقوق التوزيع ليس سارياً خاصةً وأنه ألغى اتفاقه معه.

وقامت الشرطة بالتحفظ على الكاميرات الموجودة في الموقع من أجل تفريغها وتحديد هوية المبادرين بالاعتداء علماً بان الأمر سيتم احالته للنيابة خلال ساعات.

يُذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد باشر التحقيق في شكوى من قناة صدى البلد تتهم فيها قناة النهار بالتعنت ومنعها لمنتج العمل من تسليم الحلقات لها بالرغم من اتفاقهما على عرضه.