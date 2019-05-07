أصالة تصف زياد الرحباني بـ"البوهيمي المستهتر"

هاجمت المطربة السورية أصالة نصري الفنان والموسيقار اللبناني الشهير زياد الرحباني، مؤكدة أن اسم زياد الرحباني لا يستهويها لا على الصعيد الشخصي، ولا الفني، وقالت: "لا أحب الشخصيات البوهيمية والمستهترة، ولا أحب الهمجية في الفن، لا أحب القسوة في الفن، لا أحب الشخصيات التي تعبر عن آرائها بطريقة قاسية".

وأضافت خلال مقابلة أجرتها ضمن برنامج "عائشة شو" التلفزيوني، أن "زياد الرحباني يغالي في طرح آرائه مستندا إلى اسم والدته الفنانة الكبيرة فيروز، التي هي في نفس الوقت والدتها في المجال الفني".

وأوضحت أن لا رغبة لديها في التعاون مع هذا الاسم الفني، رغم أنها "تحب بعض أعماله التي غنتها فيروز، وذلك بفضل حبها لصوت هذه المطربة فقط".

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

أصالة نصري تواجه تهمة السرقة بسبب أغنيتها الجديدة "بنت أكابر"

أصالة تشعل حفلها على مسرح الملك فهد بدويتو مع الفنان عبادي الجوهر