شبيهة ميغان ميركل تُرشح لفيلم عن الدوقة

تتشارك النجمة السورية ديمة قندلفت، شبه كبير دوقة ساسكس ميغان ماركل، يتضمن الملامح ولون البشرة والجاذبية. وتداول عدد من نشطاء تويتر صورة مركبة لهما أكد البعض مدى التشابه الكبير بينما اعتبر بعضهم الآخر أن قندلفت أجمل من ميغان مشيرين إلى أنها تشبه النجمة الفرنسية سيلين ديون. وكانت صفحة عربية تعنى بأخبار ميغان ماركل قد صممت هذه الصورة وشبهت قندلفت بالدوقة وأرفقتها بسؤال لمتابعيها حول إمكانية انتاج فيلم عربي عن حياة ميغان ماركل وأن تجسد ديمة قندلفت شخصية الدوقة. ويبدو أن المقارنة وفكرة المسلسل قد أعجبا النجمة السورية التي أعادت نشر التغريدة عبر تويتر. وتشارك النجمة السورية ديمة قندلفت خلال الموسم الدرامي الرمضاني بثلاث أعمال وهي "بقعة ضوء" و"ممالك النار" و "ورد أسود". يشار إلى أن مسلسل "ورد أسود" يروي حكاية اجتماعية بين السوريين والجزائريين، متناولاً فلسفة الحب والانتقام، ويعتبر أول تعاون درامي بين سوريا والجزائر. العمل من تأليف: جورج عربجي وإخراج: سمير حسين وبطولة: سلوم حداد وصباح الجزائري ووائل شرف وفادي صبيح وغيرهم.

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