دمشق - لايف ستايل
تتشارك النجمة السورية ديمة قندلفت، شبه كبير دوقة ساسكس ميغان ماركل، يتضمن الملامح ولون البشرة والجاذبية. وتداول عدد من نشطاء تويتر صورة مركبة لهما أكد البعض مدى التشابه الكبير بينما اعتبر بعضهم الآخر أن قندلفت أجمل من ميغان مشيرين إلى أنها تشبه النجمة الفرنسية سيلين ديون. وكانت صفحة عربية تعنى بأخبار ميغان ماركل قد صممت هذه الصورة وشبهت قندلفت بالدوقة وأرفقتها بسؤال لمتابعيها حول إمكانية انتاج فيلم عربي عن حياة ميغان ماركل وأن تجسد ديمة قندلفت شخصية الدوقة. ويبدو أن المقارنة وفكرة المسلسل قد أعجبا النجمة السورية التي أعادت نشر التغريدة عبر تويتر. وتشارك النجمة السورية ديمة قندلفت خلال الموسم الدرامي الرمضاني بثلاث أعمال وهي "بقعة ضوء" و"ممالك النار" و "ورد أسود". يشار إلى أن مسلسل "ورد أسود" يروي حكاية اجتماعية بين السوريين والجزائريين، متناولاً فلسفة الحب والانتقام، ويعتبر أول تعاون درامي بين سوريا والجزائر. العمل من تأليف: جورج عربجي وإخراج: سمير حسين وبطولة: سلوم حداد وصباح الجزائري ووائل شرف وفادي صبيح وغيرهم.
قد يهمك أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر شبيهة ميغان ميركل تُرشح لفيلم عن الدوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.