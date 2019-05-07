أنغام وزوجها "دويتو" في "حدوتة مرة"

كشفت النجمة المصرية أنغام عن مشاركتها مع زوجها الملحن أحمد إبراهيم في دراما رمضان من خلال غناء شارة مسلسل "حدوتة مرة".

ونشرت أنغام عبر حسابها في إنستغرام صورةً تجمعها بزوجها والنجمة غادة عبدالرازق وعلقت عليها: حدوتة مرة مبروك للنجمة الكبيرة غادة عبدالرازق مسلسلها الجديد وبالنجاح والتوفيق... كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.. وموسيقى تصويرية أحمد إبراهيم".

و"حدوتة مرة" هو مسلسل درامي تراجيدي تدور أحداثه حول امرأة تُدعى مرة تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية، وهو من بطولة غادة عبدالرازق ومجدي كامل وسلمى أبو ضيف وعايدة رياض وعبد الرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد وتأليف عمر عبدالحليم.

وكانت أنغام قد تعاونت مع زوجها أحمد إبراهيم من خلال ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" الذي ضم 14 أغنية.

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