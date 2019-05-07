الرياض - لايف ستايل هنأت الفنانة السعودية داليا مبارك، جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بطريقة مميزة وملفتة هذا العام بمشاركة عائلتها الصغيرة. وشاركت مبارك متابعيها على إنستغرام بفيديو عفوي يجمعها بزوجها وابنتها "لي لي سمر" دندنت فيه "أهلاً رمضان" واستعرضت من خلاله لقطات من داخل منزلها. ووجهت الفنانة رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "رمضان كريم وكل عام وإنتو بخير.. رمضان هالسنة غير لأنو لي لي سمر معانا." وكذلك عايد زوج داليا الأميركي الجنسية الجمهور بالقول: "رمضان كريم سعيد لأننا سنمضي رمضان لأول مرة هذا العام كعائلة واحدة". قد يهمك أيضاً :

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كانت هذه تفاصيل خبر داليا مبارك تفاجئ جمهورها بـ"تهنئة عفويّة" من داخل منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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