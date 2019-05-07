شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى كيميل يسخر من ظهور كوب القهوة فى حلقة Game of Thrones الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر المذيع جيمي كيميل مقدم البرنامج الحوارى المسائي "جيمي كيميل لايف" الذي يعرض على قناة "ABC"، من الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير لـ Game of Thrones.

وقال كيميل في الفيديو الذى طرح على الحساب الرسمي لبرنامجه على موقع الفيديوهات يوتيوب " أن من منا لم يشاهد الحلقة الرابعة من Game of Thrones، ويجب أن أقول أننى أكره الحلقات التي يظهر فيها أبطال المسلسل وهم يأكلون أو يشربون، بسبب الأصوات التي تصدر منهم، وأنى بالتأكيد أفضل عدم سماع هذه الأصوات".

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وأضاف "اشتكى العديد من متابعى المسلسل في الحلقة الماضية من الإضاءة الخافتة التي ظهرت بها، وهذه الحلقة أيضا وجد المتابعين شيء جديدا ليشتكوا منه، وهو كوب قهوة من واحدة من الكافيهات الكبيرة".

وبطريقته الساخرة قال كيميل "أنا أعرف أنه يوجد العديد من هذه الكافيهات حول العالم، ولكنى لم أعرف أنه وصل إلى وينترفل، وقال العديد منكم أن ظهور كوب القهوة أفسد الحلقة بالتأكيد، لأنه أظهرها غير حقيقية، لأن ظهور التنانين والموتى السائرين أشياء طبيعية جدا ظهورها في المسلسل".

كما أضاف ساخرا " أن شبكة HBO اضطرت للرد على المتابعين وقالت أنه ليس كوب من القهوة من هذا الكافيه، ولكن عندما تقوم بعمل زوم للصورة ترى أنه تم كتابه اسم " khaleesi" بشكل خطأ حيث تمت كتابتها "Kalise" لتتأكد من شراءه من هذا المحل تحديدا".



Game Of Thrones

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.