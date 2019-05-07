شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أخر ظهور تلفزيونى لمحسنة توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت الفنانة محسنة توفيق عن عالمنا فى أول أيام شهر رمضان المبارك، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، وذلك داخل منزلها بعد تعرضها لأزمة صحية، وكان آخر ظهور تليفزيوني للفنانة محسنة توفيق في نهاية شهر مارس الماضي، مع الإعلامية شيرين حمدى، في برنامج "ON SeT"، الذي يعرض عبر قناة "ON E".

واسترجعت محسنة توفيق، خلال الحوار ذكرياتها و رحلة كفاحها، قائلة:" إن بدأت تمثيل فى مسرح مدرسة " غمرة "، و على المسرح كنت بتفرج والبطلة بتمثل، وبعدين بهزر مع اللى قاعدة جنبى وبقولها يا سلام لو مكان البطلة، فالمخرج سمعنى وقال أنا عندى فكرة، ندى محسنة الدور ده دوبلير"، وأنا ابتسبطت زى العيال الصغيرة، وخدت اسكريبت ورحت البيت ورحت جبت الكرسى وقعدت اتكلم معاه".

وأضافت فى حديثها، " أنها ذهبت ثانى يوم إلى المسرح وأدت دورها بتميز، وفاجئها المخرج بأنها هى من ستؤدى دور البطلة بدلا من الدوبلير، وبعد دورها حصلت على جائزة من المدرسة".

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وأعربت محسنة توفيق، عن حبها الشديد بالعمل مع المخرج يوسف شاهين، قائلة: " أهم حاجة فى يوسف بجد احساسه غير رأيه و احساسه بالناس ودى أهم حاجه عند يوسف شاهين ".