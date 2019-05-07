شكرا لقرائتكم خبر عن Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل والانتقادات تعرض لها المسلسل الفانتازى Game Of Thrones بسبب ظهور إحدى الأكواب الورقية المخصصة للقهوة الجاهزة أمام Daenerys فى أولى مشاهد الحلقة الرابعة.

فى هذا السياق، قال الحساب الرسمى لمسلسل Game Of Thrones، تحت عنوان "أخبار من وينترفيل": لقد كان ظهور اللاتيه فى الحلقة خطأ.. Daenerys طلبت شاى بالأعشاب".



Game Of Thrones تعتذر عن ظهور كوب القوة الورقية

وكان هوك ريتشارد المخرج الفنى للحلقة الرابعة قد علق على الهجوم الساخر من ظهور كوب القهوة فى الحلقة، أنه لم يشاهد الحلقة بسبب تأكده بعدم وجود أى أخطاء لوجود الكثير من المراجعين والمراحل التى يتم مرور الحلقة عليهم، وأن الحلقات السابقة رسخت شعور عدم وجود أخطاء نهائيا.

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ظهور كوب قهوة ورقية فى مسلسل Game Of Thrones

وأضاف ريتشارد أن مشهد ظهور كوب القهوة أمام إيمليا كلارك لا يستدعى كل تلك الضجة عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن متابعى المسلسل ضخموا من الخطأ كونه الأول فى تاريخ المواسم التى عرضت منذ 2011 وحتى الآن.



كوب قهوة ورقية أمام دانى فى مسلسل Game Of Thrones

وطالب المخرج الفنى للحلقة من متابعى المسلسل الاستمتاع بالحلقة وبالمشاهد التى استهلك مجهودا كبيرا من طاقم العمل على مدار شهور طويلة، وترك الخطأ الذى ظهر فى الحلقة وعدم تداوله، موضحا أن الخطأ لم يكن مقصودا.

وانتهت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن بمقتل التنين ريجال على يدى يورن جيورجى بعد أن نصب كمين لبعض قوات التايجريان أمام قلعة الدراجون ستون، وأسر ميساندى وقتلها على يد ذا ماونتين، ومن المرجح أن تبدأ الحلقة القادمة بوصول باقى قوات الشمال لمحاصرة سيرسي وقواتها.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.