رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "ربنا يتم شفاكي على خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المطرب رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته المطربة المعتزلة ناريمان، أعرب من خلالها عن حبه لها.

وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة، والحمد لله على سلامتك، وربنا يتم شفاكي على خير".

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وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة قائلة: "حمد الله على سلامتك يا روحي، ما تشوفي شر أبدا".

يُذكر أن المطرب رامي جمال طرح في نهاية العام الماضي ألبوم "ليالينا"، الذي يضم 17 أغنية، وحقق نجاحًا كبيرًا.