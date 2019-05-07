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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر المطرب رامي جمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته المطربة المعتزلة ناريمان، أعرب من خلالها عن حبه لها.
وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة، والحمد لله على سلامتك، وربنا يتم شفاكي على خير".
وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة قائلة: "حمد الله على سلامتك يا روحي، ما تشوفي شر أبدا".
يُذكر أن المطرب رامي جمال طرح في نهاية العام الماضي ألبوم "ليالينا"، الذي يضم 17 أغنية، وحقق نجاحًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يوجه رسالة لزوجته: "ربنا يتم شفاكي على خير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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