عمرو سلامة ناعيًا محسنة توفيق: "رمز الأم والوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وعلق: "خالص التعازي في محسنة توفيق، بهية، أنيسة البدري، رمز الأم والوطن، اللي صرخت هنحارب، وخلت البلد كلها تصرخها معاها في واحد من أروع مشاهد السينما المصرية كلها".

ورحلت النجمة الكبيرة عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما، وتشيع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

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