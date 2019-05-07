منهم عمر الشريف وسامي العدل.. نجوم رحلوا في رمضان قبل محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، عن 79 عامًا، لتنضم إلى قائمة طويلة من الفنانين الراحلين في شهر رمضان الكريم.

في التقرير التالي نرصد هؤلاء الفنانين ومعلومات عنهم:

سامي العدل

تُوفي الفنان سامي العدل في شهر رمضان سنة 2015، بعد وعكة صحية ألمت به أثناء تصوير مسلسل "بين السرايات" للمخرج سامح عبدالعزيز.

عمر الشريف

توفي الفنان عمر الشريف في شهر رمضان 2015 في مصحة مستشفى بهمن للصحة النفسية في منطقة حلوان، وامتنع عن الطعام والشراب خلال الأيام العشرة الأخيرة.

أنور وجدي

توفي الفنان أنور وجدي في رمضان عام 1955 عن عمر ناهز 51 عامًا، بعد معاناة كبيرة مع مرض السرطان. ولم يكن وجدي ممثلاً مميّزا فقط، بل أخرج، وأنتج، وألّف الكثير من الأفلام. وشكل ثنائيًا فنيًا مميزًا مع زوجته ليلى مراد.

ومن أهم أفلامه "قلبي دليلي" و"عنبر" و"غزل البنات" و"حبيب الروح" و"ريا وسكينة" و"الوحش".

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حسين الشربيني

فارق الفنان الكبير حسين الشربيني الحياة في شهر رمضان عام 2007 عن عمر يناهز الـ72، وهو على مائدة الإفطار، بعد أن أمضى السنوات الأخيرة من حياته متفرغًا للعبادة وله أكثر من 90 فيلمًا أهمها "المارد" عام 1964 و"الأفوكاتو" عام 1984 و"سارق المحفظة" عام 1970، و"ضربة شمس" عام 1978، و"جري الوحوش" عام 1987.

حسن الأسمر

وفارق الفنان حسن الأسمر الحياة في السابع من شهر رمضان، حيث كان آخر ظهور له من خلال إعلان لإحدى شركات المحمول، بالشهر نفسه عام 2011 أى قبل وفاته بأيام، ظل الأسمر غائبًا عن الساحة الفنية منذ ظهور محدود له في مسلسل "قمر" مع فيفي عبده عام 2008.

فؤاد أحمد

توفى الفنان فؤاد أحمد، في الخامس من رمضان عام 2007، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد رحلة عطاء كبيرة للسينما والمسرح فقد خلالها بصره من أجل الفن، حيث أمضى 20 سنة الأخيرة من عمره فاقدًا للبصر بسبب ماكياج أجري له بطريقة خاطئة، فأصيب بالعمى، وظل هكذا دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته.

ممدوح وافي

توفى ممدوح وافي بمستشفى القصر العيني بالقاهرة، بعد صراع مع المرض استمر فترة قصيرة إثر إصابته بسرطان في الجهاز الهضمي، في 17 أكتوبر عام 2004، خلال شهر رمضان، عن عمر ناهز 53 عامًا، واكتشف مرضه بالصدفة عندما اشتدت عليه الآلام أثناء مرافقته لصديقه الفنان أحمد زكي في محنة مرضه الأخير، إذ اكتشف الأطباء إصابة وافي بالمرض ثم تحسنت صحته مع العلاج، وواصل ممارسة نشاطه الفني قبل أن تتفاقم حالته الصحية.

ماري كوين

وأسلمت الفنانة ماري كوين الروح لخالقها في شهر رمضان عام 2003، وكانت واحدة من بين قلة قليلة من الفنانات اللاتي أبدعن في المهن السينمائية، حيث انتقلت من التمثيل إلى التأليف والمونتاج والإخراج والإنتاج، وعملت في شركة خالتها المنتجة آسيا داغر ثم أسست مع زوجها المخرج أحمد جلال شركة إنتاج، ومن أشهر الأفلام التي مثّلت فيها "الزوجة السابعة" و"السجينة"، وتوفت في آخر رمضان عن عمر تجاوز 90 عامًا.

مديحة كامل

توفيت الممثّلة مديحة كامل في رمضان عام 1997 بعد إصابتها بالسرطان، واعتزلت العمل الفني وارتدت الحجاب قبل 5 سنوات من وفاتها، ومثّلت في العديد من الأفلام التي حققت لها انتشاراً كبيراً لكنها لم تحقق الشهرة سوى في السنوات الأخيرة قبل اعتزالها الفن، وتوفيت وهي صائمة عقب صلاة الفجر.

هند رستم

الفنانة الكبيرة هند رستم، توفيت هي الأخرى في رمضان عام 2011 إثر أزمة قلبيّة، بعد أن اعتزلت الفن عام 1979.​