شقيقة "أبلة فضيلة" .. 13 معلومة عن الراحلة محسنة توفيق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلنت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بمجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة محسنة توفيق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 سنة.

ونرصد في التقرير التالي 13 معلومة عن الفنانة الراحلة:

1- وُلدت محسنة توفيق في 29 ديسمبر 1939.

2- وصفها المخرج الراحل يوسف شاهين في أحد حواراته بأنها واحدة من مجاذيب السينما المصرية، مشيرًا إلى أنه أحب العمل معها.

3- هي شقيقة اﻹعلامية فضيلة توفيق، والمعروفة بـ"أبلة فضيلة"، التي تعد أشهر مذيعة لبرامج الأطفال في مصر.

4- فازت في عام 2013 بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.

5- اشتركت في بطولة فيلم العصفور 1974، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

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6- رفضت السفر مع وفد الفنانين، تحت رئاسة جمال مبارك، إلى لبنان عقب الحرب الإسرائيلية، وقالت في تصريحات لجريدة الأخبار اللبنانية: "مش ممكن.. هسافر مع شوية طبالين".

7- جسدت دور صفية زغلول في مسلسل "أم كلثوم".

8- كان آخر أعمالها الفنية مسلسل "أهل الإسكندرية" من تأليف بلال فضل، وإخراج خيري بشارة، عام 2014، ولكن المسلسل لم يتم عرضه.

9- من أبرز أعمالها فيلم "البؤساء" مع المخرج الراحل عاطف سالم، و"ديل السمكة" مع المخرج سمير سيف، وفيلمي "قلب الليل" و"الزمار" مع المخرج الراحل عاطف الطيب، وفيلمي "إسكندرية ليه" و"وداعًا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي قدمت معه أيضًا فيلم "العصفور".

10- تزوجت من أحمد خليل، الذي رحل في ديسمبر 2017.

11- كرمتها إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، خلال الدورة الثالثة له، والتي أٌقيمت في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الماضي، عن مجمل أعمالها.

12- آخر ما قالته في مهرجان أسوان لسينما المرأة، إنها مدينة للشعب المصري، مضيفة: "قدمت في حياتي ما أشعر به، وما استفزني وأعجبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا".

13- تشيع جنازة الفنانة الراحلة، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.