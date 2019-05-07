Met Gala 2019: كيندال وكايلي جينر شقيقات سندريلا..وجاريد ليتو يحمل رأسه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 11:34 صباحاً - أقيم حفل MET GALA 2019، وهو أكبر حدث في التقويم الخاص بأحداث الموضة، في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، بحضور أهم نجوم الصف الأول.
أجمل فساتين النجمات في حفل الـ Met Gala على مر الزمن
وحمل الحفل لعام 2019، شعار "كامب: نوتس أون فاشن Camp: Notes on Fashion"؛ أي حب ما هوغير طبيعي: ما هو مصطنع ومبالغ فيه، لدرجة اختفاء الأصالة والقضاء عليها، كما كان برعاية غوتشي Gucci.
الإعلان عن شعار «مت غالا» Met Gala لعام 2019
وكان الحدث الأبرز في الحفل أو الاطلالة الصادمة، هي إطلالة جاريد ليتو Jared Leto الذي جاء ببدلة تشبه السترات الملكية، ويحمل رأسه بين يديه، ما جعله محور كاميرات الصحافة على السجادة الحمراء.
مجوهرات النجمات في حفل Met Gala غريبة وجريئة
وكانت اطلالة زندايا Zendaya أيضًا جاذبة للأنظار، بعد أن اختارت أن تظهر كسندريلا، فيما ظهرت كل من كيندال Kendall Jenner وكايلي جينر Kylie Jenner باطلالة أشبة بشقيقات سندريلا، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالجمع بين الاطلالات الثلاث، والمقارنة بقصة ديزني الشهيرة.
بريانكا شوبرا وديبيكا بادوكون تتحضران لحفل Met Gala 2019
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