بريانكا شوبرا وديبيكا بادوكون تتحضران لحفل Met Gala 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 11:34 صباحاً - توقعت مصادر صحافية مقربة من النجمتين ديبيكا بادوكون Deepika Padukone و بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، أنهما ستحضران حفل Met Gala 2019 الذي سيقام اليوم 6 مايو/أيار في نيويورك.



ورصدت كاميرات الإعلام، النجمة ديبيكا وهي تغادر مطار مومباي متوجهةً الى نيويورك لحضور حفل Met Gala هذا العام، وسوف تكون ديبيكا للمرة الثالثة على التوالي مشاركة في حفل الـ Met Gala.



وكانت ديبيكا قد حضرت في السابق حفل الـ Met Galaعام 2017 قبل إطلاق فيلمها الأول في هوليوود آنذاك والذي حمل عنوان "XXX: Return of Xander Cage".

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من جهة أخرى سيشهد حفل الـ Met Gala 2019 حضور النجمة بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس Nick Jonas، حيث سيكون الثنائي جزءًا من لجنة التحكيم المستضافة في نيويورك.



ولهذه المناسبة نشرت بريانكا مجموعة صورة لها على حسابها الخاص في انستقرام، مع زوجها ومجموعة من النجوم الذين ظهروا على الصورة، وهم: كاتي بيري Katy Perry، Lena Waithe، Jared Leto، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez وAlex Rodriguez، وعلقت على الصورة بالقول: "من السير على السجادة الحمراء المرموقة، إلى مقابلة زوجي نيك والعديد من الأصدقاء الذين اعتبرهم لمدى الحياة، يشرفني أنا ونيك أن نشارك سويًّا في حفل الـ Met Gala هذا العام، ونكون جزءًا من لجنة التحكيم، وننتظر بفارغ الصبر أول إثنين من شهر مايو."

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يشار إلى أنه مرّ عامان على حضور بريانكا ونيك الـMet Gala 2017 حيث تألقا سويًّا للمرة الأولى على السجادة الحمرء."



يشار إلى أنّ حفل الـ Met Gala 2019 سيقام بتنظيم من متحف متروبوليتان للفنون، ومن المقرر أن يقام اليوم 6 مايو/أيار في نيويورك.