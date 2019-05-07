شاهد : باب الحارة 10 يختلف عن أجزاءه السابقة وإستياء كبير من الجمهور !!

يبدو أن باب الحارة بجزئه الجديد “العاشر” لن يشبه أي جزء سابق له ، حيث أظهرت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، عن مشاهد القتل والدمار والصراخ والعويل والمآسي والدماء ، التي اعتاد عليها المواطنين في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة ، كما أن معظم الممثلين الذين ساهمو في نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل لم يظهرو في هذا الجزء ، وتغيروا لشخصيات أخرى ، الأمر الذي أدى إلى إستياء جمهور باب الحارة الذين اعتادو على الشخصيات القديمة ، ولاقى الجزء العاشر انتقادات عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي ، وقام البعض من المتابعين بنشر تغريدات تعرض حلقات ومواقف من الأجزاء السابقة.

وتشهد أحداث الموسم العاشر من المسلسل باب الحارة مثيرة للغاية ، عندما يعلم الجميع من سكان الحارة أن أبو حاتم قد عادت إليه الذاكرة من جديد، وقام أهالي الحارة بالاحتفال به والتهليل والفرحة عمت الحارة من جديد ، فيما شهدت ايضا كره أبو حاتم لأبو عصام وغضبة منه عقب علمه أنه كان السبب في زواج أبو خالد أخيه من زوجته ، يترقب الجميع من المواطنين على المستوى المحلي والوطن العربي ، مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، وخاصة بعد غياب أبطال المسلسل باب الحارة. والجزء الجديد من باب الحارة تأليف مروان قاووق، إخراج محمد زهير رجب، بطولة نجاح سفكوني وسلمى المصري ورنا أبيض، مرح جبر، نظلي الرواس، علي كريّم، تولين البكري، هدى شعراوي، رامز الأسود، يامن الحجلي، تيسير ادريس، أمانة والي، زهير عبد الكريم، جلال شموط.