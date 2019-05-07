الليلة.. تشييع جثمان محسنة توفيق من مسجد السيدة نفيسة

تشيع جثمان الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، ظهر اليوم، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة.

ويشار إلى أن الفنان محسنة توفيق رحلت عن عالمنا مساء أمس،

عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

يذكر أن محسنة توفيق من مواليد 29 ديسمبر عام 1939، واشتهرت

بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في عدد من أشهر أفلامه ومنها "إسكندرية ليه" و"العصفور" و"الوداع يا بونابرت"، ومن أشهر أعمالها التليفزيونية "ليالي الحلمية" و"الشوارع الخلفية" و"الوسية" و"أم كلثوم".