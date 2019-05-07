بيت المسرح ينعى الفنانة محسنة توفيق

ينعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والتي وافتها المنية مساء أمس

الاثنين، بعد حياة فنية حافلة بالأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية التي حُفرت في ذاكرة الشعب المصري والشعوب العربية، أسكنهاالله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

ويذكر أنه توفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.