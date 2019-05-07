اليوم.. أحمد آدم ضيف بسمة وهبة في «شيخ الحارة»

يحل النجم أحمد آدم، اليوم الثلاثاء ضيفا في ثانى حلقات الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، في السابعة إلا ربع مساءً، ومن المقرر أن يذاع على فضائية

"القاهرة والناس".

ويشار إلى أن "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من

مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت الحلقة الأولى قد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتى استضافت فيها الراقصة دينا.