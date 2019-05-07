مسرح الجنوب يكرم عماد بيومى

كرمت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، المهندس عماد بيومى أمين عام المهرجان ورئيس مؤسسة حراء لدورة الكبير والمتميز لانجاح الدورة الرابعة من المهرجان والتىاقيمت فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 11 : 17 ابريل الماضى .
ومن جانبه، قال المهندس عماد بيومى:"تكريمى من قبل إدارة المهرجان
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