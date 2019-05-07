مسرح الجنوب يكرم عماد بيومى

كرمت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، المهندس عماد بيومى أمين عام المهرجان ورئيس مؤسسة حراء لدورة الكبير والمتميز لانجاح الدورة الرابعة من المهرجان والتى اقيمت فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 11 : 17 ابريل الماضى . اقيمت فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 11 : 17 ابريل الماضى . ومن جانبه، قال المهندس عماد بيومى:"تكريمى من قبل إدارة المهرجان أسعدنى كثيرا وهو ما يجعلنى أبذل كثير من الجهد خلال الدورات المقبلة ليخرج المهرجان بشكل افضل مضيفا ان هناك خططا كثيرة لتطوير الدورات المقبلة وتفعيل دور المهرجان محليا ودوليا خاصة بعد الشهرة الكبيرة التى حققها المهرجان على المستوى الدولى" .

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