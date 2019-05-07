نوستالجيا ديابيه يقدمها عمرو دياب في إعلانه الرمضاني الجديد

في ساعات طرحه الأولى، تصدر إعلان الهضبة عمرو دياب الجديد مختلف مواقع الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا، وأثار إعجاب وتعاطف جماهيره ومحبيه، خصوصًا أنه متعلق بقصة بدايات عمرو دياب ومشواره الفني.

أكثر ما يميز الإعلان ظهور أهله وأصدقائه الحقيقيين الذين عاصروا فترة شباب دياب التي عاشها بين محافظتي بورسعيد والشرقية، وعرض الإعلان فترتهم القديمة سوياً وظهورهم الحالي،

بجانب ظهور بعض من أفراد فرقته الموسيقية الذين عمل معهم في ثمانينات بداياته.

كان الظهور الأبرز للفنان الكبير عزت أبو عوف، الذي رافق دياب في محطات عدة من تاريخه الفني، أهمها ظهوره في فيديو كليب "راجعين"، وهو يعزف على البيانو، والفنانة غادة عادل، التي ظهرت

معه كموديل في الكليب نفسه، فأعاد الإعلان هذه اللقطة مرة أخرى ليستطيع المشاهد أن يعيش مع ذكريات دياب لحظة بلحظة بين الماضي والحاضر، إضافة إلى الفنان أشرف عبدالباقي الذي شاركه بطولة فيلم "آيس كريم في جليم".

إضافة إلى الفنان أحمد فهمي الذي شارك دياب في عزف آلة "الكمان" في العديد من حفلاته، خصوصًا في بداية الألفي،ات، والموزع الموسيقي حسن الشافعي الذي برزت موسيقاه مع دياب في أهم ألبوماته، وهو "الليلة دي، وياه".