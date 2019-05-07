كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج مي عزالدين من السجن في أولى حلقات البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الحلقة الأولى من مسلسل البرنسيسة بيسة استطاعت الفنانة مي عزالدين، أن تنال استحسان الجمهور بالتنوع الذي تقوم به خلال الأعمال التي تقوم بها، وعدم تكرار ما تقدمه مثلما يعمل البعض، مشيدين بتفانيها في تقديم الشخصية كما يجب أن تكون.

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة الفنانة مي عز الدين، بانهيار العقار الذى تقيم فيه عائلة "البرنسيسة بيسة" في طفولتها أثر زلزال، مما أدى إلى وفاة أسرتها بأكملها، فيما عدا خالتها التى أصطحبتها للخارج كى يشتروا حلوى، وتولت خالتها والتى تجسدها الفنانة إيمان السيد، تربيتها حتى كبرت.

وتتوالى الأحداث إلى أن فوجئت "البرنسيسة بيسة"، بخروج جدتها من السجن، بعدما جاء محضر من السجن كى يجعلها تأتي لتستلم جدتها، وهذا ما أزعجها كثيرا.

البرنسيسة بيسة بطولة مي عزالدين وبوسى ومحمد أنور وسيناريو وحوار مصطفى عمر وفاروق هاشم، ومن إخراج أكرم فريد، والإنتاج لشركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.