كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الأولى من الواد سيد الشحات.. أحمد فهمي يحول سيارة هنا الزاهد لتاكسي أبيض (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت مساء أمس الحلقة الأولى من مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وظهرا وهما متزوجان، ويبدو أحمد فهمي في شخصية رجل ضعيف الشخصية، وهنا الزاهد من أسرة ميسورة الحال، وتوالت الأحداث في إطار كوميدي حيث يذهب أحمد فهمي مع زوجته هنا الزاهد لحضور عيد ميلاد والدتها فيهديه "إسدال صلاة".

ويهدي والد هنا الزاهد لها "سيارة فخمة" لتتفاجئ بأن أحمد فهمي يحولها لتاكسي بالأجرة، وفي نهاية الحلقة هجم بعض الأشخاص على شقة أحمد فهمي بعد تورط شقيقه في سرقة أموال من عصابة.