"يخلق من الشبه أربعين".. محمد رمضان يستعين بلوك عمرو سعد في "زلزال"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنان محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسله الجديد "زلزال"، وظهر من خلالها بشكل مقارب للفنان عمرو سعد في فيلم "دكان شحاتة"، بالرغم من منافسة الأخير بمسلسل "بركة" في شهر رمضان الجاري.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل زلزال

دارت أحداث الحلقة في عام 1992، بظهور شخصية "حربي" محمد رمضان، الذي يعود إلى مصر بعد غربة طويلة، ويذهب إلى منزله بمنطقة "العياط" الذي ينهار بسبب الزلزال في نهاية الحلقة، ويدخل الابن "زلزال" في صراع مع بائع الأرض لوالده "خليل السواح" ماجد المصري.

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون، وهو من إنتاج تامر مرسي.