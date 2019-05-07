كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماعات الإرهابية تفجر سيارة مستشار في الحلقة الأولى من "بركة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بقتل أحد القضاة كان من المفترض أن يحكم فى قضية رجل أعمال كبير لكن قام أحد الإرهابيين بتفجير سيارته، ثم يظهر عمر سعد، في شخصية شاب صعيدي اسمه "بركة" يعيش مع أهله في القاهرة،

وتتوالى الأحداث بعد أن جاء له شخص وطالب باخلاء منزله بعد إحضار أمر إزالة له لبناء برج بدل من منزلهما.

بدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، مساء أمس، بأحداث مثيرة حيث بدأت

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم. من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله