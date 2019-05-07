ليدي جاجا تثير الجدل في “ميت غالا”.. وتخلع ثيابها – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا جدلًا واسعًا بإطلالتها في حفل “ميت غالا” لعام 2019 والذي أقيم ليلة الاثنين في مدينة نيويورك وحضره حشد كبير من أهم النجوم حول العالم.

وسرقت ليدي جاجا الأنظار بإطلالتها، خصوصًا بعد أن قامت بنزع ملابسها خلال تواجدها على السجادة الحمراء، لتظهر بفستان أسود اللون.

وظهرت جاجا بثلاث إطلالات مختلفة، فاختارت اللونين الزهري والأسود في إطلالتها.