غادة عبد الرازق: تزوجت 11 مرة ولا أمانع الارتباط مجدداً

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها تزوجت 11 مرة، مؤكدة أنها لا تمانع فكرة الزواج مجدداً إذا وجدت الشخص الذي يهتم بها كإنسانة وليس كفنانة. واستدركت أنها في الوقت نفسه تعطي الأهمية الأكبر حاليا لأحفادها وابنتها روتانا.

وأكدت خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامجها "عايشة شو" أنها قامت بإجراء عملية تجميل لأنفها منذ سنوات طويلة. لافتة إلى أنها شعرت بالندم بعدما تعمدت حقن وجهها ليزداد حجمه عقب انخفاض وزنها. مشيرةً إلى أن الجميع يخبرها بأن أثر الزيادة قد اختفت، لكنها ترى آثاره واضحة عليها.

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وتطرقت للمرةِ الأولى للحديث عن أزمة الفيديو الفاضح الذي ظهرت فيه على "إنستغرام" بأجزاء حساسة من جسدها. مشيرةً إلى أنها اعتذرت للجمهور لأن ما حدث كان خطأ، والاعتراف بالخطأ أمام الناس يجلب احترامهم.

وفيما اعترفت بأنها أخطأت بمخاطبة الجمهور من غرفة نومها على السرير، أكدت أنها كانت تتعامل بحسن نية وندمت كثيراً لأن التوقيت بالنسبة لها كان سيء جداً.

وفيما أكدت ان والديها كانا معارضين لدخولها الوسط الفني، قالت أنها شعرت بالندم على الاشتراك في بعض الأعمال التي لم تكن مناسبة لها رافضة تسميتها حتى لا تخطِئ بحق أحد. لكنها وصفت مسلسلي "سماره" و"أرض جو" بالأعمال التي لم تحقق توقعاتها المرجوة. كما تجنبت الحديث بالعمق عن المخرج خالد يوسف، مشيرةً إلى أنها تصالحت معه بعد خلافهما في الرأي أثناء الثورة.

وإذ أكدت أنها لا تشعر بالراحة في حياتها بسبب تسليط الأضواء عليها. رأت أن نجاح الانسان يزيد محاربيه. كما نفت انتقادها للفنانة هيفاء وهبي وتجربتها في مسلسل "كلام على ورق" مشيرة إلى أنها ليست جلاداً لكي تقيّم أعمالها.

